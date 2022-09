La hija de Steve Jobs se burló de las pocas diferencias del iPhone 14

Luego de la presentación oficial del iPhone 14 por parte de Apple se desataron comentarios en redes sociales en los que los usuarios criticaban a la empresa por no ofrecer un cambio significativo entre la versión anterior y la nueva del dispositivo.

LA misma Eve Jobs, hija del fundador de Apple, Steve Jobs, se burló del iPhone 14 con un 'meme' que publicó en su cuenta personal de Instagram, en la sección de historias.

Según el portal de noticias RT, “En una historia compartida en sus redes sociales, la joven, de 23 años, subió un meme en el que aparece un hombre recibiendo exactamente la misma camisa que llevaba puesta como regalo. "Yo cambiando el iPhone 13 por el iPhone 14 tras la presentación de Apple", escribió junto a la imagen”.

Eve Jobs, the daughter of Steve Jobs and Laurene Powell Jobs, reacts to today’s iPhone announcement on her Instagram. pic.twitter.com/bfn2VtbpsA