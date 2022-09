Cruz Roja de Tailandia condena la broma de vender un riñón para comprar un iPhone

Un meme llamó la atención de la Cruz Roja de Tailandia, en la medida en que broma sobre la venta de un riñón para comprar un iPone 14, recientemente lanzado al público.

El doctor Sophon Mekthon, director gerente del Centro de Donación de Órganos de la Cruz Roja tailandesa recordó que el comercio de órganos en Tailandia es ilegal y condenó el meme en el que aparecen tres personas mostrando una supuesta herida y con un iPhone en sus manos y sería autoría de una clínica de belleza vietnamita con sede en Laos.

They donated a kidney to get themselves the iphone 14 ? pic.twitter.com/ko2InN8OHU