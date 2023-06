Kuno Becker, actor, ayudó a un gato y pidió perdón por la indiferencia humana

Kuno Becker, actor mexicano, intentó salvar a un gato que encontró en la calle. El felino estaba muy mal de salud. Sin embargo, lo que le molestó es que mucha gente pasó cerca del animal y no le ayudaron.

El miércoles, 28 de junio de 2023, el actor compartió en sus redes un reel en el cual contaba una triste historia de Güicho. El felino estaba en la calle en muy mal estado de salud. Sufría una fuerte deshidratación cuando lo encontró.

De inmediato, el intérprete lo llevó al veterinario y expresó su indignación: “había gente ahí que lo llevaba viendo horas y nadie lo ayudaba”.

Cuando estaban en el médico, le encontraron un objeto extraño en el intestino y los exámenes de sangre no le daban un buen pronóstico.

“Pues no logramos salvarle la vida a Güicho, así le pusimos porque era el día de San Luis, la verdad fue muy duro, pero tenía una insuficiencia renal ya muy avanzada, había comido tierra y piedras y tenía una anemia muy grave, tenía mucho dolor, tomamos la dura decisión de dormirlo”.

Mientras dormían al animal, Kuno pidió perdón por la indiferencia de la gente. “Perdón por todos los seres humanos que fueron indiferentes y crueles contigo. Desafortunadamente llegamos tarde”.



Kuno es un actor comprometido con los animales

Kuno dirige una tienda online llamada Pets 51 donde ofrece la venta de productos para mascotas y cuyo 51% de las ganancias se destinará para ayudar a los animales vulnerables.

"Hace algunos años yo tuve una adicción a las drogas, ya lo he confesado algunas veces. Pero cambió mi vida en muchas maneras porque de entrada casi me muero”.

Y recordó que tras superar la adicción, “ahora pienso las cosas más con el corazón y menos con la ambición y con el ego". “Hubo un apoyo que me hizo volver a tener esperanza, hubo un ser increíble que cada instante me apoyó, es mi perrita Martina y cuando ella se me acercaba y me lamía la mano, cada vez que se me subía en el pecho, pues la verdad es que me hacía sentir que la vida tal vez sí tenía sentido".