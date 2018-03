Kuczynski investigará financiamiento de su campaña en 2011

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, declaró hoy que investigará el financiamiento de su campaña electoral del 2011 para estar seguro de que la empresa Odebrecht no aportó 300.000 dólares, como afirmó el exdirector de esa compañía en Perú, Jorge Barata, a fiscales peruanos.

En entrevista con el programa "Ama Llulla" del canal TVPerú, Kuczynski dijo que va a hacer "todas las investigaciones de la campaña del 11 para estar seguro de lo que he dicho, que yo no he recibido (aportes indebidos)" y que también acudirá a la comisión parlamentaria que investiga el caso Lava Jato en Perú.

El mandatario añadió que nadie le dijo que supuestamente ingresaron 300.000 dólares de Odebrecht a la campaña de 2011, ni tampoco lo preguntó en ese momento.

Consultado sobre si la empresaria Susana de la Puente, actual embajadora peruana en Gran Bretaña, recibió ese aporte de la constructora brasileña para entregarlo a su campaña, como afirmó Barata, Kuczynski respondió que su excolaboradora no lo recuerda, pero que está dispuesta a declarar a las autoridades locales.

"Todo se debe investigar a través del Jurado Nacional de Elecciones, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (onpe) y de los tribunales", dijo el gobernante sobre las declaraciones de Barata respecto al apoyo a varios líderes políticos en los últimos procesos electorales.

"Lo que no se puede hacer es crear una galería de tiro, donde el acusador los mata a todos y se lleva el gran premio", apuntó Kuczynski.

El mandatario remarcó que él no ha recibido dinero de Odebrecht y agregó que "el proceso de colaboración eficaz es algo que tiene que estar muy bien controlado, porque si no se va a transformar en una guerrilla que va a proteger a los acusados y esa no es la idea".

Kuczynski dijo que durante los años en que estuvo en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) como ministro de Economía y primer ministro nunca sostuvo una reunión en privado con ningún representante de Odebrecht.

De otro lado, consultado sobre los pedidos de destitución planteados en el Parlamento por sus presuntos vínculos con Odebrecht, Kuczynski declaró que "no hay ninguna causal de vacancia y que lo único que va a generar es un tremendo desorden en el país".

"Espero que prevalezca el sentido común, no podemos estar diciendo que hay que vacar al presidente porque alguien dice que hay una supuesta incapacidad (moral)", añadió el gobernante.

Kuczynski se salvó de la destitución en diciembre pasado, a raíz de los pagos recibidos por asesorías a Odebrecht tras dejar el gobierno de Toledo, con los votos de Kenji Fujimori y otros nueve legisladores del fujimorismo.

Unos días después de esa sesión parlamentaria, el jefe de Estado indultó al padre de Kenji Fujimori, el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) que cumplía una condena de 25 años de prisión por abusos a los derechos humanos. (I)