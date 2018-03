Kuczynski está seguro de que superará segundo pedido de destitución

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, afirmó hoy que está seguro de que este jueves superará el segundo pedido de destitución que ha presentado en su contra la oposición en el Congreso por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

"Sé que el jueves nos irá bien y después, como siempre, daremos el otro cachete (mejilla), porque lo que nosotros somos es gente cristiana que perdona, queremos reconciliación", señaló el gobernante durante una visita a la ciudad amazónica de Iquitos.

Ante el apoyo que le brindaron pobladores de la localidad de Punchana, Kuczynski agregó que él tiene "punche" (fuerza) y no se deja "patear por injusticias, abuso y mentiras".

"Nosotros siempre vamos a luchar por el pueblo, para que todos tengan colegio, casa, agua, luz y trabajo", remarcó antes de reiterar que no dejará su función porque fue elegido por el pueblo.

"Por eso yo no abandono, yo no me rindo, porque la misión no ha terminado. Lo que Dios nos pidió que hiciéramos, y lo que el pueblo nos eligió para hacer, lo haremos junto con ustedes", indicó.

El apoyo de Kenji Fujimori al mandatario fue entendido días después como una alianza política, cuando Kuczynski otorgó el indulto humanitario al exmandatario, lo que desató una ola de rechazo de distintos sectores políticos y sociales del país.

Un grupo de parlamentarios que apoya la aprobación en el Congreso del segundo pedido de destitución de Kuczynski denunció hoy que han sido objeto de "mucha presión" y que, en algunos casos, les han ofrecido dinero y obras para sus regiones con tal de votar en contra de la iniciativa.

El legislador César Villanueva, portavoz de Alianza para el Progreso (APP), declaró que tienen los votos necesarios para aprobar la vacancia (destitución), pero dijo que "cualquier cosa puede pasar porque hay una presión muy fuerte a los congresistas" para votar en contra.

La destitución de Kuczynski por sus vínculos con Odebrecht se puede aprobar con 87 votos, de un total de 130 en el Congreso unicameral, y, de acuerdo a la Constitución, el primer vicepresidente Martín Vizcarra debería asumir el cargo.

El pedido se basa en los reportes de depósitos de Odebrecht a cuentas de empresas de Kuczynski por asesorías financieras, mientras era ministro de Economía y jefe del gabinete durante la gestión de Alejandro Toledo (2001-2006).

Aunque el actual mandatario negó inicialmente haber tenido algún tipo de relación con la constructora, tras la difusión de los reportes declaró que levantó una "muralla china", entre sus funciones públicas y la actividad de sus empresas, para evitar los conflictos de interés.

Kuczynski fue interrogado el pasado viernes por estos temas por los miembros de la comisión legislativa que investiga el caso Lava Jato, ante los que reiteró su inocencia y luego aseguró que respondió a todas sus preguntas "con apertura democrática y transparencia".

La comisión legislativa aprobó hoy, por mayoría, levantar la reserva del interrogatorio a Kuczynski, que aún se encuentra en proceso de transcripción, según dijo su presidenta, la fujimorista Rosa Bartra.

"En cuanto nosotros tengamos (el documento), esperamos que sea mañana, en horas de la tarde, podremos comunicarlo. En estos momentos están en pleno proceso de transcripción", comentó. (I)