Katy Perry celebró 5 semanas sin beber alcohol

Un pacto con su esposo, el actor Orlando Bloom, alejó a Katy Perry de las bebidas alcoholicas. “Hoy he estado sobria durante cinco semanas", aseguró la cantante a la revista People el pasado 27 de marzo.

Según el medio estadounidense, Perry y Bloom acordaron no beber alcohol durante tres meses. "He estado haciendo un pacto con mi pareja y quiero dejarlo", dijo la estrella. Esto tendría mucho que ver con el emprendimiento de Perry, ella es cofundadora de la empresa De Soi, una línea de aperitivos sin alcohol.

No es la primera vez

La cantante, que tiene una pequeña hija de dos años llamada Daisy, aseguró que no cederá. Pero esta no es la primera vez que la cantante deja de beber temporalmente. Después de divorciarse de Russell Brand en 2012, pasó por un período de desintoxicación de tres meses, que no incluyó alcohol.

"Sabes, hice muchas cosas diferentes", dijo Katy en Alan Carr: Chatty Man en 2013. "Me rodeé de mis buenos amigos, hice toda esta limpieza en la que no tomé nada de alcohol durante tres meses, eso fue devastador, tomé vitaminas y suplementos, caminatas, meditación y oración", expone un artículo de E News.

Katy también le dijo a The New York Times en una entrevista de mediados de 2017 publicada antes del lanzamiento de su álbum Witness que había dejado de beber en enero anterior. "Me siento muy empoderada", dijo en ese momento, "extremadamente liberada, liberada del condicionamiento de mi forma de pensar, espiritualmente liberada, políticamente liberada, sexualmente liberada, liberada de cosas que no me sirven".