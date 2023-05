¿Cómo dejar de mirar las fotos de tu ex?

¿Terminaste con tu novio/a y ahora no puedes dejar de ver sus fotos? No eres el único, esto le ha sucedido a la mayoría de las personas, incluso a varios famosos. La reconocida modelo Kendall Jenner, por ejemplo, confesó en un episodio de Carpool Karaoke que se creó una cuenta falsa para espiar a su ex.

Crearse una cuenta anónima para revisar constantemente lo que está haciendo la otra persona es algo bastante habitual. Según datos de Pew Research, en 2019 un 53% de los usuarios de redes sociales en Estados Unidos las había usado para mirar los perfiles de sus ex al menos una vez. De ellos, el 70% tenía entre 18 y 29 años.

La psicóloga especializada en adicciones tecnológicas Gabriela Paoli, explicó a El País que “puede haber varias razones que están detrás de esta conducta”. La más evidente es la curiosidad. Al no tener ya a esa persona en nuestras vidas como una presencia física, se busca una especie de sustituto en esa presencia virtual.

A ello se suma la soledad, Paoli menciona que el miedo a estar solo llevan a muchas personas a los perfiles en redes de sus ex. “La separación puede provocar un vacío y esto es como un intento de mantener al otro en tu vida”

¿Cómo dejar de hacerlo?

Mirar las redes sociales de una expareja es en general poco recomendable, ya que dificulta el duelo. Por ello Poli desarrolló la fórmula de las tres A para evitar este comportamiento: aceptación, apoyo y actividades.

El primer paso es aceptar la situación y tener en cuenta que, cuanto antes se corte esa comunicación virtual, más rápido y fácil será superar la ruptura. El segundo es buscar apoyo en amigos y en familia; y el tercero es buscar esas actividades que nos mantienen activos y hacen que nos sintamos bien.

El objetivo es llegar a, simplemente, no tener ningún interés en ver esos perfiles en redes sociales.