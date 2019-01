Kamala Harris anunció su candidatura el Día de Martin Luther King

La senadora Kamala Harris anunció este lunes 21 de enero su intención competir por la candidatura demócrata de cara a las elecciones presidenciales de 2020, aprovechando el simbolismo de la celebración del día de Martin Luther King en EE.UU.

"Presento mi candidatura a presidenta de EE.UU. (...) Amo a mi país y este es un momento en el que siento la responsabilidad de luchar por quiénes somos", indicó Harris, de 54 años, en un vídeo transmitido por las redes sociales.

La senadora, hija de padre jamaicano y madre india, fue fiscal general de California antes de ganar su escaño en la Cámara alta del Congreso estadounidense en 2016.

"Verdad, justicia, decencia, igualdad, libertad, democracia. Estas no son solo palabras. Son los valores que como estadounidenses apreciamos, y están todas en juego ahora", explicó.

Harris hizo coincidir su anuncio con el Día de Martin Luther King, festivo en Estados Unidos en recuerdo del activista por los derechos civiles.

De este modo se suma a lo que se presupone una competida contienda por la candidatura demócrata a las presidenciales de 2020, a las que ya han indicado su intención de concurrir las también senadoras Elizabeth Warren y Kirsten Gillibrand, así como al exsecretario de Vivienda, Julián Castro.

El ganador de las primarias demócratas se enfrentará al actual presidente, el republicano Donald Trump, que ya ha anunciado su intención de presentarse a la reelección.

Otras figuras demócratas sobre las que se especula su posible candidatura son el senador Bernie Sanders, el principal rival de Hillary Clinton en las pasadas primarias demócratas; el exvicepresidente de EE.UU Joe Biden, y el popular excongresista de Texas Beto O'Rourke. (I)

I'm running for president. Let's do this together. Join us: https://t.co/9KwgFlgZHA pic.twitter.com/otf2ez7t1p