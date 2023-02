Juventud de la alianza derechista estaría decepcionada con su líder Javier Milei

Mila Zurbriggen, presidenta de la agrupación juvenil Generación Libertaria, desató la polémica el revelar que una parte importante de la militancia de la coalición conservadora estaría decepcionada con el líder del sector político, Javier Milei.

"Hay una gran desilusión, no solo por parte mía sino de toda una juventud que se está encontrando con una realidad muy distinta a la que le contaron", afirmó Zurbriggen.

Anteriormente, la joven ya denunció, en sus redes sociales, que había anomalías en las operaciones de la coalición. "No podemos dejar que ninguna persona con aires de Mesianismo siga jugando con nuestra ilusión, una persona que no escucha y que traicionó a su gente más leal y que más trabajó por plata y gente sucia", dijo en referencia a Milei.

Pero la polémica creció alrededor de Milei, pues Zurbriggen también reveló que en ‘Libertad Avanza’, alianza ultraderechista, no hay organización en la que, supuestamente, los cuadros de candidatos se reducen a dinero e incluso favores sexuales.

"Voy a ser muy clara: Me cuesta mucho hablar de eso, pero algo que ocurre mucho en la casta (política que suele criticar Milei) son los favores sexuales. Aunque no comparto nada con el feminismo, no me parece correcto. Eso molestó muchísimo porque nuestro trabajo es serio aunque seamos jóvenes", afirmó Zurbriggen.

Por su parte, la Generaci´no Libertaria, grupo en el que participa Zurbriggen emitió un comunicado en el que detallaron que han"tomado la decisión de como jóvenes ser una agrupación independiente y apartidaria (…) frente a la falta de participación política y decisiva que tenemos en el frente conducido por Javier Milei, seguiremos adelante con la tarea empezada previa a la aparición del frente de compartir y proliferar en la sociedad las ideas de la libertad", señaló en un comunicado, en el que asumieron que tendrán represalias.

Según el portal de noticias RT, “En medio de este nuevo escándalo, Milei negó las acusaciones y aseguró que Zurbriggen es una dirigente conflictiva que solo está interesada en ocupar cargos”.

"Es su forma de actuar, por eso no dura en ningún espacio. Hay personas que cuando no consiguen cargos o plata, en ese enojo, dicen un montón de cosas. Si ella tiene todo eso, que vaya y que lo pruebe en la Justicia", dijo Milei.