Jueza niega "por decoro" la eutanasia a una mujer en Perú

Silvia Núñez Riva, jueza peruana, se negó a dar paso a la ejecución de una sentencia de la Corte Suprema que dio ‘luz verde’ a la eutanasia de Ana Estrada, una mujer de 45 años de edad que sufre polimiositis, una enfermedad degenerativa e incurable, desde los 12 años.

En julio de 2021, el máximo tribunal peruano emitió la sentencia y se remitió la decisión al Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima para que se ejecute, pero Núñez Riva alegó que el fallo va en contra de sus preceptos morales.

"No me es posible ejecutar la misma pues considero, como parte de mi esencia, que el derecho a la vida, reconocido en el artículo 2 de la Constitución es un derecho irrenunciable, creencia que se apoya en mi libertad de conciencia, por lo que, en este caso en particular tengo motivos que no me permiten asumir la ejecución de la sentencia", aseguró Núñez Riva, quien se abstuvo "por decoro".

Los expertos en leyes peruanas argumentan que el hecho de que la jueza se niegue a ejecutar la orden de la Corte Suprema podría ser considerada desobediencia a la autoridad, pues el caso de Ana Estrada ya está resuelto y Núñez Riva debe encargarse de tramitar la ejecución de la sentencia.

“#La Defensoría subraya que el deber del juez encargado es garantizar que la sentencia se cumpla "tal como se resolvió y sin retardar su ejecución". Asimismo, advierte que nuevas demoras podrían causar "un mayor sufrimiento y padecimiento" a la involucrada”, publica RT.