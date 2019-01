Juan Guaidó es el presidente del Parlamento venezolano

El diputado fue designado por la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), de mayoría opositora No obstante, el organismo -según la administración de Nicolás Maduro- carece de legitimidad.

La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), el único poder opositor de Nicolás Maduro, está presidida desde ayer por Juan Guaidó, un joven líder que asume el cargo ante las ausencias forzadas de las figuras de su partido, Voluntad Popular (VP).

Tras su nombramiento, Guaidó llamó a los diputados a trabajar para generar una transición política en el país que ponga fin al Gobierno chavista y permita “elecciones libres”.

No obstante, la AN cumplirá tres años en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (por no aprobar las medidas de Maduro), con lo cual cualquier acción es inválida, incluso si dispone “desconocer” el nuevo mandato del presidente venezolano, advierte el politólogo Carlos Raúl Hernández.

Un presidente anual

Tras el triunfo electoral que les permitió controlar la Asamblea Nacional desde 2015, las principales agrupaciones de la oposición venezolana acordaron rotar entre ellas la presidencia del poder Legislativo cada año.

En 2019, la jefatura del Parlamento corresponde a VP, el partido del líder preso Leopoldo López, del asilado Freddy Guevara y del exiliado Carlos Vecchio, sus dirigentes más experimentados y representativos.

De ese trío, solo Guevara no estaba procesado judicialmente antes de 2015, y por su ascendencia dentro de VP estaba llamado a tomar las riendas del Legislativo este 2019, pero se asiló en la embajada de Chile para evitar la Justicia, que investiga su papel en las protestas de 2017, que dejó 100 muertos.

Así, Guaidó, un ingeniero de 35 años con maestrías en administración pública, sube a la presidencia de un órgano en el que los opositores depositan sus esperanzas de finalizar la crisis política.

Al frente de la Cámara, Guaidó tendrá la difícil tarea de rescatar las competencias de la AN y reiterar el rechazo al nuevo mandato de seis años de Maduro, que iniciará el 10 de enero. (I)