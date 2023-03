Jóvenes dejaron y se enamoraron en Perú

A simple viste son una pareja normal, suben videos juntos de sus viajes, sus citas, sus salidas, su relación. Sin embargo, la historia de Tomás Cam y Massiel Pereyra es lo que llamó la atención en redes sociales.

Esta pareja originaria de Perú contó en un video de TikTok cómo su vida dio un giro de 180° y lo que pensaron sería una vida dedicada a Dios, terminó siendo una bonita historia de amor.

En la publicación Tomás cuenta que estaba listo para ser sacerdote cuando, tras siete años en el seminario, decidió dejarlo y volver a la vida laica. Por otro lado, Massiel tomó la misma decisión, un año antes que Cam, luego de estar seis años en un convento.

Aunque ambos se conocieron estudiando teología no iniciaron ni una amistad, aseguran que conversaron no más de tres veces durante todos esos años. No fue hasta después de salir de su respectiva formación religiosa que se encontraron en redes sociales y surgió el romance entre ambos.

En el video, Tomás cuenta que tan pronto habló con Massiel quedó cautivado: “¿No sé si alguna vez han visto esas películas donde la persona habla y la otra no la escucha, sino que simplemente la contempla? Así me pasó a mí. Me encantó. Y simplemente quise seguir escuchándola”, comenta.

Su historia ha generado diversas reacciones en su cuenta que tiene más de 60.000 seguidores.