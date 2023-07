Joven de 14 años confesó que mató a su amigo en Argentina

Un joven de 14 años de edad confesó que mató a su mejor amigo, de la misma edad, en Laboulaye, provincia de Córdoba, Argentina.

La familia de Joaquín Sperani, víctima del crimen, reportó que el adolescente no regresó a su casa luego de su jornada estudiantil. Entonces se revisaron las cámaras de seguridad y se lo vio junto a su amigo, momentos después se ve al segundo chico entrar a clases, pero de Joaquín no había rastro.

Según el reporte de medios internacionales, cuatro días después se encontró el cuerpo sin vida de Joaquín y la autopsia reveló que perdió la vida tras ser golpeado varias veces en la cabeza.

#URGENTE - El Juzgado en calle San Martin 6, de #Laboulaye, empieza a poblarse. La gente planea dejar carteles, imágenes, y pancartas, reclamando justicia y esclarecimiento por la muerte de Joaquín. Día histórico, que atravesó de dolor a este lugar, de poco más de 20 mil hbs. pic.twitter.com/ygD0xBFbhv — Radioplay Con Vos (@radioplayconvos) July 4, 2023

"Se pudo establecer la presunta participación no punible de un niño de 14 años en la muerte", reveló el Poder Judicial de Córdoba, en un comunicado en el que también detalló que el implicado ya fue detenido, pero que por su edad no es imputable.

Según el portal de noticias RT, “El intendente de Laboulaye, César Abdala, fue quien dio a conocer la confesión del adolescente. Afirmó que "se desmoronó" cuando fue interrogado, sobre todo porque no pudo explicar por qué tenía en su poder el celular de su amigo”.

Mariela Flores, madre del joven fallecido, dijo que jamás detectaron algo extraño en el comportamiento del amigo de Joaquín.

"No termino de entenderlo, es muy duro, me pregunto por qué, pero no tengo la respuesta", añadió Martín Sperani, el padre de Joaquín.