Jerry Lawler se recupera luego de sufrir un derrame masivo

Jerry Lawler, conocido en la WWE como ‘El Rey’,se recupera en un hospital de Florida, Estados Unidos, tras sufrir un “derrame masivo”, según reportan medios internacionales.

Lawler, quien forma parte del Salón de la Fama de la WWE, reportó en su cuenta de Twitter que el derrame no le permite hablar bien, pero que gracias a la rehabilitación se recuperará por completo.

El Rey Lawler “Agradece a todos por las oraciones continuas y estará de vuelta en un futuro próximo", señala el tuit publicado este miércoles.

Durante los años 70 del siglo pasado, Lawler fue uno de los más brillantes luchadores de la empresa y luego de su actividad se dedicó a comentar los encuentros. En septiembre de 2012 tuvo un ataque al corazón, pero un mes después volvió a las lonas.

Update on Jerry: After suffering a massive Stroke Monday. He is now recovering in a Fort Myers, FL hospital. His speech is limited, but with rehabilitation will regain a full recovery. He thanks everyone for the continued prayers and will be back in the near future. pic.twitter.com/2Ge4XuKVr4