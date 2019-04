¿Qué le pasó a James, el gato de Assange?

No está claro dónde o con quién vive el gato de Julian Assange ahora. Pero el felino no se encontraba en la embajada de Ecuador en Londres cuando su dueño fue arrestado por la Policía británica una vez que se le levantó el asilo.

Pero los reportes de medios europeos señalan que James salió de la legación diplomática hace unos meses. La embajada ecuatoriana había impuesto reglas al australiano en 2018, en las que se especificaba que debía encargarse del bienestar, alimentación, aseo y cuidado de su mascota.

For the record: Julian Assange’s cat was reportedly given to a shelter by the Ecuadorian embassy ages ago, so don’t expect a feline extradition in the next few hours.



(I genuinely offered to adopt it)