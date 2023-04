Inteligencia Artificial pone a Don Ramón en el papel de Superman

La Inteligencia Artificial se ha prestado para varios juegos. Uno de ellos fue publicado por Cinéfilos, que sacó don Ramón, de El Chavo, en la piel de varios personajes de diferentes películas como Superman, Mad Max y Señor de los Anillos.

Las imágenes son bien logradas, pero pronto merecieron una respuesta de la familia.

Así se vería Don Ramón en diferentes multiversos según la IA pic.twitter.com/zewUweE0JW — Cinéfilos (@cinefiloos) April 23, 2023

Su nieto, Miguel Valdés, reconoció que el dibujo de su abuelo hecho por inteligencia artificial era impresionante. “Se le mira hasta los poros”, aceptó. Pero, hizo una gran diferencia.

“Lo que mucha gente no sabe, porque no convivió con él es lo que refleja la mirada. No tiene nada que ver con la mirada de don Ramón. Se le ve como enojando y mi abuelito, aunque ponía cara de enojado, jamás tenía esta mirada y es algo que la IA jamás va a lograr: recrear la esencia de la persona", concluyó.