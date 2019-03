Incendio de rascacielos en Bangladesh dejó 19 muertos y 73 heridos

El número de muertos por el incendio de un rascacielos en Dacca se eleva ya a 19 y el de heridos a 73, lo que revive el temor a una nueva tragedia similar a la que acabó con la vida de unas 70 personas hace casi un mes en la capital bangladesí.

"Hasta ahora tenemos información de 19 muertos y 73 heridos", dijo un portavoz de los servicios de bomberos de la capital, Mahfuz Riben.

Asimismo, el inspector de bomberos Mizanur Rahman indicó que "la cifra todavía puede aumentar ya que todavía se está recopilando información en el lugar del suceso".

Según informaciones de las autoridades en el lugar, el fuego se desató en el edificio sobre las 12:50 locales, sin que se conozca hasta ahora la causa que lo inició.

El director de operaciones del servicio de bomberos, Shakil Newaz, aseguró a la prensa en el lugar del incendio que "el fuego está ya bajo control".

"Ahora vamos a ir a la búsqueda detallada. Pero esto tomará tiempo", agregó.

Uno de los supervivientes, Manzur Morshed, trabajador del proveedor de internet Amara Networks Limited, explicó que durante el incendio "mucha gente" quedó atrapada en las decenas de oficinas que albergaba el rascacielos.

A multi storey building is on fire in Dhaka, Bangladesh, several feared trapped pic.twitter.com/EAp7mHIQmE — Khalid khi (@khalid_pk) March 28, 2019

"Estaba en un baño del piso 17 cuando me enteré de la noticia de que un fuego había comenzado probablemente en el piso siete. Todos corrimos al último piso y saltamos al edificio anexo, que estaba cerca", relató la fuente.

Un trabajador del Hospital United, Sazzadur Rahman, aseguró que al menos tres de los muertos lo fueron tras caer del edificio intentando escapar del incendio.

Dhaka Banani fire tragedy..

By the grace of Allah, Fire is just stopped..

peoples dead 19.

Estimated injured 70 peoples.#BananiFire pic.twitter.com/uLyJzKMlwv — Emran Hossen (@Emran465) March 28, 2019

El siniestro se produce más de un mes después de que el pasado 20 de febrero se desatara un masivo incendio en el casco antiguo de Dacca que arrasó casi por completo siete edificios, y dejó a su paso al menos 70 muertos y 55 heridos.

El fuego, que se prolongó nueve horas, volvió a sacar a la luz las precarias condiciones de seguridad en el país.

Bangladesh ha estado durante años bajo el escrutinio por sus precarias condiciones en lo que a seguridad industrial se refiere, con pobres instalaciones de bajo costo susceptibles de sufrir incendios y derrumbes. (I)