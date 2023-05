Incendio de gran magnitud provocó el colapso de un edificio en Sídney

Hay preocupación en Sídney, la capital australiana, por el incendio de gran magnitud de un edificio de siete pisos situado en el centro de la ciudad. Según informaron las autoridades locales, las llamas provocaron el colapso de la infraestructura y la caída de una de sus paredes.

Este hecho fue captado por personal del Servicio de Incendios y Rescate del estado de Nueva Gales del Sur. En imágenes compartidas en redes sociales se ve el avance del fuego hacia otras viviendas. Además, varios vehículos fueron alcanzados por las llamas, en una calle aledaña, en el centro de Sídney.

SURRY HILLS | Wall collapses as major fire engulfs seven-storey building. New video footage, released by FRNSW, shows the moment a wall from an engulfed building in Surry Hills came crashing down onto the street below. pic.twitter.com/mZeYGg1Kox

Cientos de ciudadanos debieron evacuar a causa del flagelo, cuyo origen aún se investiga por parte de las autoridades.

Más de 100 bomberos y 20 vehículos de emergencia acudieron al punto para ayudar a controlar las llamas. Tras varias horas de trabajo, el Servicio de Incendios y Rescate informó que el fuego fue controlado; aunque el humo se extendió de forma considerable por los alrededores y se pudo ver desde varios puntos de la ciudad.

Medios locales informaron que la emergencia no ha causado víctimas mortales ni heridos de gravedad. Aunque se conoce que uno de los bomberos fue alcanzado por las llamas y terminó con una quemadura en su brazo.

More than 100 firefighters, from 20 fire trucks and multiple stations, continue to work to extinguish the blaze in two buildings.

At this stage, it is believed both impacted buildings have been vacant.

Firefighting operations are expected to continue throughout the night. pic.twitter.com/nvbLVX8YRb