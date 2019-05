Huawei advierte a Trump que decenas de miles de empleos en EE.UU. se verán afectados

La compañía de telecomunicaciones Huawei respondió a la orden ejecutiva firmada por Donald Trump, en la que prohíbe que empresas estadounidenses utilicen los servicios de telecomunicaciones de cualquier firma extranjera que ponga en riesgo la seguridad del país, lista que incluiría al gigante asiático.

En un comunicado, Huawei advirtió que la decisión ocasionará un daño significativo a las compañías estadounidenses con las cuales tiene negocios, además que afectará a decenas de miles de empleos estadounidenses.

Statement regarding U.S. Commerce Department’s addition of Huawei on the so-called Entity List pic.twitter.com/XgwS6AXc8G