Hospital construido en tiempo récord ya atiende a pacientes con coronavirus

Un hospital recién construido en Wuhan, el epicentro del brote del nuevo coronavirus en China, comenzó este martes 4 de febrero del 2020 a atender a los pacientes infectados con el virus.

El primer grupo de pacientes fue transferido al hospital Huoshenshan (Montaña del Dios del Fuego), que fue entregado el domingo después de ser construido en diez días.

El hospital es uno de los dos provisionales dedicados al tratamiento de pacientes infectados con el virus.

Huoshenshan Hospital, a SARS treatment-model makeshift hospital in Wuhan, started admitting patients Tuesday morning. The hospital will treat pneumonia patients infected with the novel #coronavirus. pic.twitter.com/dawSBF2C5V — People's Daily, China (@PDChina) February 4, 2020

En total, 1.400 miembros del personal médico de las fuerzas armadas están encargados de atender a los pacientes en el Hospital Huoshenshan. Los médicos son 950 de hospitales afiliados a la Fuerza Conjunta de Apoyo Logístico del Ejército Popular de Liberación (EPL), y 450 de universidades médicas del ejército, la armada y la fuerza aérea del EPL, quienes fueron enviados previamente a Wuhan.

Entre los trabajadores del nuevo hospital hay sanitarios con experiencia en la lucha contra el virus SRAS o que han participado en la misión contra el ébola en Sierra Leona y Liberia, por lo que tienen sólidos antecedentes en el tratamiento de enfermedades infecciosas.

El hospital cuenta con ambientes aislados.

A patient inside #Wuhan's Huoshenshan Hospital shows his well-equipped hospital room pic.twitter.com/mwKejQHcLf — CGTN (@CGTNOfficial) February 4, 2020

Wuhan también planea convertir tres lugares existentes, incluidos un polideportivo y un centro de exposiciones, en hospitales temporales para atender a pacientes infectados con el virus, informó la noche del lunes la oficina para el control de la epidemia.

El polideportivo Hongshan, el Centro Internacional de Conferencias y Exposiciones de Wuhan y un complejo de edificios culturales llamado "Wuhan Livingroom" se convertirán en hospitales provisionales, según la misma fuente.

Ready to serve! The conversion of Hongshan Gymnasium into a temporary hospital was completed Tuesday morning, with 800 beds ready to receive patients with #nCoV2019 mild infections. pic.twitter.com/hNDbLhguyv — People's Daily, China (@PDChina) February 4, 2020

El Leishenshan ("Montaña del Dios del Trueno"), otro hospital en un sitio adyacente, estaba programado para comenzar a admitir pacientes el jueves, con 1.600 camas.

Time-lapse video: the speedy construction of the logistics support building of Wuhan Leishenshan Hospital pic.twitter.com/OmS7Dqm7au — CGTN (@CGTNOfficial) February 4, 2020

Tasa de mortalidad del nuevo coronavirus cae

La tasa de mortalidad del nuevo coronavirus en la parte continental de China se ha reducido al 2,1 por ciento, informaron las autoridades sanitarias.

Jiao Yahui, funcionaria de la Comisión Nacional de Salud (CNS), aseguró en la conferencia de prensa diaria sobre la epidemia que el porcentaje de decesos se ha mantenido estable luego de registrar un pico del 2,3 por ciento al comienzo del brote.

La tasa se calcula como una proporción entre el número de decesos y el total de personas diagnosticadas con la enfermedad, explicó Jiao.

Hasta la medianoche del lunes 3 de febrero se había confirmado un total de 20.438 casos del coronavirus 2019-nCoV y 425 muertes en la parte continental, según la CNS.

La tasa de mortalidad en Hubei es del 3,1 por ciento, con 414 fallecimientos, lo que equivale a más del 97 por ciento del total, informó.

En Wuhan, la capital provincial, la tasa se sitúa en el 4,9 por ciento, con 313 decesos, es decir el 74 por ciento del total nacional, añadió.

En contraste, destacó la funcionaria, la tasa de mortalidad fuera de la provincia es de apenas un 0,16 por ciento.

Jiao añadió que la mayoría de las víctimas mortales eran hombres, en una relación de dos tercios con respecto a los decesos de mujeres.

Más del 80 por ciento de los fallecidos eran personas mayores de 60 años, y más del 75 por ciento tenía al menos una enfermedad subyacente, como afecciones cardiovasculares, diabetes o tumores, detalló. (I)