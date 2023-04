Historia novedosa: Mexicana se sorprendió al ver su cuenta de impuestos en Canadá

Una historia novedosa recorrió las cuentas de TikTok. La usuaria Stephanie Palma Mohrhardt, mexicana, colgó un video el jueves, 30 de marzo de 2023, en el cual se le veía llorando por el alto monto de los impuestos que debía pagar.

La joven reside en Canadá y se quedó sorprendida por el valor. Con los ojos vidriosos y algo rojos, menciona que tienen que cancelar un impuesto de 4,435.03 dólares canadienses (USD 3.296,62).

¡Ay, ay Jesús!”, dice mientras se ríe de forma nerviosa y continúa: “¡ay, Jesucristo! ¡Ay, Dios! Rayos, lloro de emoción. Se me salió, se me salió. ¿Qué pasa si no pago los impuestos?”.

La joven dice en repetidas ocasiones que no esperaba ese monto tan alto, porque no estaba trabajando a tiempo completo. “Me da mucho sentimiento cuando me pasan cosas que no espero, como esto. ¡Yo soy una guerrera y me gusta luchar! A veces estoy bien triste pero luego me compongo”.

En la red se observa que otros usuarios le comentan que hizo eso porque quiere que le ayuden a pagar; otros se compadecían de ella por el alto monto.

En Canadá hay una serie de impuestos federales. Entre ellos, tasas a los ingresos que pueden ir del 15% al 33%; impuestos provinciales y territoriales, GST a las ventas, arrendamiento u otros, etc.

Mire aquí su video: