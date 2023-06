El humo de los incendios de Canadá vuelve a asfixiar ciudades como Washington DC y Chicago

Las ciudades de Washington DC y Chicago amanecieron este jueves con los índices de calidad del aire menos salubres del planeta debido al humo que ha cubierto el noreste de Estados Unidos, proveniente de los incendios que llevan semanas sofocando Canadá.



Según la web que monitorea la calidad el aire, IQAair, tanto Chicago como Washington DC encabezan hoy la lista de ciudades más insalubres, en la que también aparecen urbes como Detroit, Mineapolis o Nueva York.



El departamento de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias de la capital estadounidense informó a través de redes sociales que Washington DC estará hoy bajo el "código rojo", con "visibilidad reducida" y una "calidad del aire muy mala" que puede ser nociva para las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, adultos mayores, niños y adolescentes.



Recomendó por tanto usar mascarillas a quienes padecen enfermedades respiratorias y no realizar actividades físicas en exteriores.



Chicago amaneció en circunstancias similares aunque durante las próximas horas se esperan tormentas que mejorarán la situación.



Pese a la deficiente calidad del aire de estos días, no es tan mala como el pasado 8 de junio, cuando se alcanzaron los códigos morado y granate (los más severos), una situación que afectó notablemente a ciudades como Washington o Nueva York, que estuvieron cubiertas durante días de una bruma por la que no se divisaban icónicos edificios como el Empire State o el Capitolio estadounidense.



En todo Canadá, hay unos 480 incendios activos y desde que se inició el año las llamas han consumido 8 millones de hectáreas, o 80.000 kilómetros cuadrados, por encima de lo que normalmente se quema en un año.



Las autoridades canadienses han indicado que esta es la peor temporada de incendios forestales en la historia moderna del país debido al cambio climático. EFE