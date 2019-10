El hijo drag queen de Fernández: Nunca estaré preparado para tener un padre presidente

El peronista Alberto Fernández ganó el domingo 27 de octubre de 2019, la presidencia en Argentina, una felicidad para sus partidarios. Sin embargo, su único hijo, Estanislao Fernández, quien es draq queen y cosplays femenino bajo el nombre de "Dyhzy", entró en crisis y lloró cuando se enteró de su candidatura presidencial.

"Nunca estaré preparado para tener un padre presidente, pero es lo que me toca. Hay gente que le toca padres sobreprotectores. Hay gente que le toca padres borrachos, y hay gente que le toca padres políticos".

Durante una entrevista con el youtuber Pablo Austin, el joven cuya cuenta profesional @Dyhzy en Instagram tiene casi 120.000 seguidores, se presentó hace un mes como pocas veces, sin maquillaje. Ahí reveló que entró en crisis cuando su padre le dijo que sería candidato a presidente.

"Me puse a llorar porque yo ya viví un poco esto y no sabía si estaba apto para tanta exposición".

El diseñador e ilustrador de 24 años, quien labora como cualquier otro argentino en una oficina de 9:00 a 17:00, se refiere a cuando su padre asumió la jefatura de gabinete (2003-2008) y era mano derecha de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Recuerda que en esos años era menor de edad, tenía que usar trajes con corbata para ir al balcón de los Olivos a los actos oficiales. Creció con custodia, lo que según él le restringió vivir parte de su preadolescencia.

"No pensé que se lo iban proponer – la candidatura- por la figura controversial que es dentro del peronismo. Mi papá fue crítico de Cristina y en el momento que vio algo que no compartía dijo: chao me voy, no estoy apto para seguir con esto. Cosa que me parece lo más responsable del mundo... Él es muy autocrítico y medio testarudo...".

Dyhzy, como se hace llamar cuando está en sus shows, relata que cuando no es un personaje draq queen su familiares lo llaman "Dany".

"Mi madre siempre me llama Estanislao. Mi papá Dany o solo hijo".

Aunque cuando se publicó esta entrevista su padre aún no se proclama como el ganador de la presidencia de Argentina, Dany indicó que en caso de que Alberto Fernández lo disponga ponerle custodia, por seguridad, lo hará. Pero que "ni pedo" ( ni loco) viviría en los Olivos, casa presidencial.

Dyhzy, quien es abiertamente bisexual y tiene novia, esta consciente de que la carrera de su papá le "da y quita" oportunidades, como la atención mediática que lo llevará por varios programas así como tal vez cortarle las posibilidades de crecer por sí mismo. Agregó que no hizo apariciones con su personaje en los actos durante la campaña de su padre porque no trabajó para ello: "no me pagan".

Al inicio de la entrevista, el joven, enfatizó que quería seguir trabajando en una oficina como antes y usando pelucas en sus otros trabajos por las noches, todo para poder completar y así pagar las grandes deudas en sus tarjetas de crédito. Asimismo, trabajar en pro de la educación sobre la bisexualidad y la comunidad Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transgénero (LGBTI). (I)