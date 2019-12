Michelle Obama se solidariza con Greta Thunberg después de ataque de Trump

La ex-primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, se solidarizó con la activista medioambiental Greta Thunberg después de que el presidente Donald Trump la atacara y calificara de "ridícula" la elección de la joven como "persona del año" por parte de la revista Time.

"Greta, no dejes que alguien apague tu luz", escribió Obama en su cuenta de Twitter. "Como las muchachas que conocí en Vietnam y en todo el mundo, tú tienes tanto que ofrecernos a todos", agregó Michelle Obama.

"Ignora a los descreídos y recuerda que millones de personas te aplauden", añadió Obama quien, junto con la actriz Julia Roberts visitó recientemente Vietnam para promover la educación de las mujeres jóvenes.

.@GretaThunberg, don’t let anyone dim your light. Like the girls I’ve met in Vietnam and all over the world, you have so much to offer us all. Ignore the doubters and know that millions of people are cheering you on.