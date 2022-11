Graban en secreto una llamada telefónica con el Papa Francisco

En una nota publicada por el medio Infobae se informa que un tribunal de la Corte del Vaticano accedió, en exclusiva, a una llamada telefónica entre el papa Francisco y el cardenal Angelo Becciu grabada en secreto.

Becciu es un cardenal acusado de corrupción y la grabación sale a la luz en el marco de un juicio en su contra y fue presentada por un policía financiero italiano que investiga un organismo benéfico de Sardinia vinculado con el religioso.

Según las declaraciones realizadas ante el tribunal, la llamada tuvo lugar el 24 de julio del 2021 y fue grabada sin el consentimiento del Sumo Pontífice. El registro lo habría realizado un acompañante de Becciu, quien se encontraba con él al momento de realizar la llamada, que se dio a tres días de que comenzara el juicio y mientras Francisco se recuperaba de su cirugía de colon.

Los reporteros que cubrían el caso fueron retirados de la sala mientras se reprodujo el audio. Es por ello que un grupo de abogados que sí pudo acceder a la escucha aseguró a la agencia Reuters que en ella Becciu le pidió al Papa que confirmara que le había autorizado un pago a fin de conseguir la liberación de una monja colombiana que estaba secuestrada en África desde 2017.

Agregaron, en tanto, que en la conversación el Sumo Pontífice parecía perplejo y sorprendido por el motivo de la llamada, por lo que respondió en reiteradas oportunidades pidiéndole que enviara una nota escrita con su pedido.

En tanto, otros abogados confirmaron a The Associated Press que Francisco estaba familiarizado con el caso y estuvo de acuerdo con los pedidos de Becciu y, quienes hablaron con la agencia EFE, añadieron que el cardenal apuntó contra el Papa y le dijo: “Usted ya me ha condenado, es inútil que se haga el proceso”, en referencia al juicio en curso.

El cardenal Becciu formó parte de la Iglesia Católica durante muchos años. Entre el 2011 y el 2018 se desempeñó como número dos de la secretaría de Estado, período en el cual se detectaron una serie de irregularidades por las que está siendo investigado.