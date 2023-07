Sinéad O’Connor falleció a los 56 años de edad

El miércoles, 27 de julio de 2023, se reportó y confirmó la muerte de Sinéad O’Connor, luego de que la policía la encontrara ‘inconsciente’ en su departamento en el sur de Londres, Inglaterra.

"La policía recibió una llamada a las 11:18 horas del miércoles 26 de julio en la que se informaba de una mujer que no reaccionaba en una dirección residencial de la zona SE24", dice el comunicado de la Policía.

Cuando los agentes llegaron al lugar constataron el estado de la cantante, de 56 años de edad, y posteriormente declararon su muerte en el lugar.

O’Connor lanzó dos discos: ‘The Lion and The Cobra’, que recibió Buenos comentarios de la crítica, y ‘I Do Not Want What I Haven’t Got’, que le abrió la senda hacia la popularidad.

Sin embargo, muchos de los espectadores la recuerdan por haber desatado la polémica cuando, en 1991 apareció en un programa televisivo y rompió una foto del, en ese entonces, papa Juan Pablo Segundo, a manera de dar un mensaje para llamar la atención sobre el tema del abuso infantil.