Golpean a un agresor en la cabeza para liberar a su víctima

En la localidad de Tianjin, China, un hombre retuvo a una joven a quien amenazó con cortarle el cuello con unas tijeras, ante la vista de varios testigos.

Uno de los ciudadanos presentes golpeó al agresor con una pala en la cabeza, lo que desorientó al hombre y permitió que otros testigos tomen el control de la situación y pongan a salvo a la joven víctima.

El agresor, de 53 años de edad, fue aprehendido por la policía y las autoridades ya iniciaron una investigación para determinar lo sucedido. En cuanto a la víctima, fue llevada hasta un hospital para que reciba atención médica debido a que sufrió heridas en el cuello y las manos.

El video puede herir su sensibilidad

The shovel of justice.??

In Tianjin, a man hijacked a strange girl with a knife. pic.twitter.com/YtmnmquU0J