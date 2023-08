‘Giraffenap’ es la cabina que permite a trabajadores tomar una siesta

Koyoju Plywood es una empresa japonesa que presentó una capsula para que los trabajadores puedan dormir una siesta durante su jornada laboral, en una posición vertical.

Se trata de ‘Giraffenap’ (siesta de jirafa, en español), que mide 2,5 metros de alto y 1,2 metros de ancho. Además cuenta con una serie de soportes ajustables para reposar sobre almohadillas los brazos, nalgas y rodillas.

Según el portal de noticias RT, “La cápsula bloquea el ruido del exterior y cuenta con un sistema de flujo de aire cerrado que reduce las partículas interiores y el dióxido de carbono, ofreciendo una calidad de aire más limpia, destaca la empresa”.

La empresa desarrolladora de la cabina sostiene que esta aprovecha los beneficios de la etapa 2 del sueño. "En la etapa 2, se borra la memoria caché acumulada en el cerebro. La fatiga en el cerebro se elimina y tiene un efecto positivo en el cuerpo", detalló la compañía.

