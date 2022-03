Francia pide que expulsen a Rusia del mundial de Catar

Desde que Vladimir Putin impulsó a las tropas de Rusia para invadir Ucrania, el mundo del deporte no estuvo ajeno al conflicto bélico y se produjeron diferentes hechos que confirman el impacto que generó la situación que se vive en Europa. Pero, la última reacción fue la de la Federación de Fútbol de Francia (FFF) que mediante un comunicado expresó a favor de la exclusión de Rusia del Mundial Qatar 2022.

“El mundo del deporte, en particular el fútbol, no puede permanecer neutral. No me opondría a una exclusión de Rusia”, argumentó el presidente de la FFF, Noel Le Graet.

Por su parte, República Checa se negará a jugar contra Rusia si los dos equipos tuvieran que disputarse a finales de marzo una plaza para el campeonato del mundo en el repechaje, como medida de protesta contra la invasión a Ucrania, siguiendo los pasos de Polonia y Suecia.

“La selección nacional checa no jugará en ningún caso un eventual partido contra Rusia en la repesca para el Mundial”, escribió la Federación Checa en su comunicado. Cabe recordar que Polonia, que debía jugar contra los rusos en Moscú el 24 de marzo en semifinales de su repesca, y Suecia, que habría podido medirse a Rusia el 29 de ese mes si superaba su semifinal ante la República Checa, anunciaron el sábado una decisión similar.

En tanto, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) aún no reaccionó a los anuncios de los polacos y los suecos. Tanto la UEFA y la FIFA adelantaron que por reglamento no existen razones para excluir a federaciones y/o equipo por “conflicto bélico” y aseguraron que los partidos por el repechaje que deban jugar Rusia o Ucrania se disputarán en un escenario neutral.