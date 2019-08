Misión del FMI se reunió con candidato argentino Fernández

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió este lunes 26 de agosto de 2019 con el candidato opositor Alberto Fernández, triunfador de las primarias y favorito para las presidenciales de octubre en Argentina.

“El préstamo recibido por el país y el conjunto de condicionalidades no han generado ninguno de los resultados esperados”, señaló un comunicado del equipo de Fernández tras el encuentro en Buenos Aires.

El aspirante presidencial de centroizquierda reiteró su preocupación por los créditos al considerar que gran parte de ellos se utilizaron para financiar la fuga de capitales.

En el encuentro estuvieron presentes por el Fondo, Alejandro Werner, Roberto Cardarelli y Trevor Alleyne; y por el equipo de trabajo de Fernández, Santiago Cafiero, Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca Bocco.

Según agrega el comunicado del Frente de Todos: “la economía no ha dejado de contraerse, el empleo y la situación de las empresas y las familias de empeorar, la inflación no ha tenido una trayectoria descendente sostenida y el endeudamiento público no ha dejado de crecer”.

Alberto Fernandez mostró preocupación ante los enviados del FMI por la fuga de capitales https://t.co/JzWJXp7J2A pic.twitter.com/ES0tDt5AJf — Agencia Télam (@AgenciaTelam) August 27, 2019

“Quienes han generado esta crisis, el Gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina. Para ello deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias', puntualiza el comunicado.

La misión del FMI también se reunió con el equipo económico del presidente Mauricio Macri. El equipo del organismo internacional “mantuvo reuniones de trabajo constructivas” con las autoridades argentinas para analizar “el balance de los acontecimientos recientes”, dijo un vocero del FMI, que también resaltó el encuentro con Fernández como un “intercambio productivo de opiniones”. (I)