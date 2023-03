Falleció Kiska, la ballena más solitaria el mundo

Kiska, la ballena orca más solitaria del mundo, falleció en un acuario de Canadá a sus 47 años de edad, a causa de una infección bacteriana, según reportan medios internacionales.

La orca llevaba 10 años sola en el acuario MarinLand de Ontario, aislada de otros animales, por lo que se la conocía como la ballena más solitaria del mundo, así la bautizó Whale Sanctuary Project.

Kiska fue capturada en 1979, cuando apenas tenía tres años de vida, en las aguas de Islandia y fue llevada hasta el acuario en donde residía Keiko, otra ballena famosa.

The passing of Kiska, MarineLand’s last orca marks the end of orca captivity in Canada forever. #RIPKiska pic.twitter.com/F97kJfvTxI