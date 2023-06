Fallece el actor Treat Williams  

El actor Treat Williams falleció el pasado 12 de junio de 2023 tras sufrir un accidente de tránsito. La noticia fue confirmada por la CNN y por su exagente Barry McPherson.

“Estoy devastado. Era el tipo más agradable. Tenía tanto talento. Estaba girando y un automóvil se le cruzó. Era un actor de actores. Los cineastas lo amaban. Ha sido el corazón de Hollywood desde finales de la década de 1970. Estaba muy orgulloso de su desempeño este año. Ha sido muy feliz y ha tenido una carrera equilibrada”, dijo McPherson en la revista ¡Hola!

Blue Bloods, Everwood y Hair son las producciones de televisión más importantes en las que participó. En su hoja de vida también están: The Ritz, Deadly Hero, Marathon Man, y The Eagle Has Landed.

El artista participó en los últimos años en la miniserie de HBO, We OWn This City y fue parte de Chicago Fire.

Según el parte oficial, Williams iba en su moto cuando chocó contra un automóvil en una curva.