Explosión en Beirut deja al menos 70 muertos y 3.700 heridos

Al menos 70 personas han muerto y 3.700 han resultado heridas tras una potente explosión que ha sacudido este martes Beirut, sobre la que se ha elevado una gran columna de humo de color rojizo, que se ha originado en un almacén de explosivos del puerto de la capital libanesa, según ha anunciado el Ministerio de Sanidad libanés.



La explosión ha generado una enorme onda expansiva, que se ha podido sentir en toda la capital y a varios kilómetros de distancia. Las autoridades aún no han confirmado la causa de la explosión. El Ejército ha sido desplegado en Beirut para trabajar en las labores de rescate.



Las explosiones tuvieron lugar en un almacén que contenía explosivos incautados previamente, manifestó el jefe de policía libanés y el incendio habría sido la causa de las fuertes explosiones, informó la agencia oficial de noticias del Líbano.

This is horrific. More than 30 dead and 3,000 injured in Beirut explosion. Lebanon’s interior minister says ammonium nitrate likely the cause pic.twitter.com/IXlG24aUvr