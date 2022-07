Explican el origen del fenómeno que tiñó de rosa el cielo en una ciudad australiana

La noche del martes 19 de julio el cielo de la ciudad australiana de Mildura se tiñó de rosa y quienes vieron el extraño ‘fenómeno’ quedaron maravillados pero también intrigados.

Algunas personas, residentes del estado de Victoria especularon sobre el origen del fenómeno y lo atribuyeron a una erupción solar, otros dijeron que se trataba de un incendio forestal e incluso hubo opiniones, un tanto descabelladas, que sostenían que se trataba de un portal espacio-tiempo.

#Mildura and surrounds were treated to a spectacular sight tonight when a red light appeared in the sky.

Was it aliens?

An aurora?

No, it appears to have been the hydroponic lights from a medicinal cannabis farm reflecting off cloud which is somehow the most Mildura answer ever. pic.twitter.com/Wfy63tRrng