Extraño fenómeno en las nubes fue captado en video en el norte de Europa

Un extraño fenómeno se tomó el cielo del norte de Europa, según recogió el portal Live Science.

El raro evento fue captado en video por observadores y entusiastas quienes captaron las imágenes de unas extrañas nubes con los colores del arcoíris.

These Xmas eve rainbow clouds are pretty.. but I don’t ever remember these being a thing until recently.. pic.twitter.com/w4bPuDVyk2 — Ryan (@offgriddesigner) December 24, 2023

Según el portal de noticias RT, “Las también llamadas nubes estratosféricas polares son el resultado de una inusual ola de frío en la atmósfera superior en el círculo polar ártico y sus alrededores”.

Bit more footage. When I first saw them from inside #rainbowclouds pic.twitter.com/hnzgDEKnbj — SatontheBeach ???❤️ (@EscapedHere) December 21, 2023

El efecto colorido de estas nubes se produce el momento en el que los rayos solares atraviesan los cristales de hielo presentes en ellas y se refractan.