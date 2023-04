Extraña luz en forma de espiral apareció en el cielo de Alaska

Habitantes de Alaska, Estados Unidos, resultaron sorprendidos el pasado fin de semana, por la aparición de una extraña luz brillante en forma de espiral, parecida a una galaxia, según reportaron agencias internacionales de información.

Quienes lograron ver el fenómeno dijeron que la espiral apareció de forma repentina, entre las auroras boreales que iluminaron el cielo. El fenómeno se quedó en el firmamento durante varios minutos antes de desaparecer.

A strange, “rippling/watery movements” SPIRAL seen above interior Alaska last night…(images are not mine)#Auroraborealis @SpaceX @elonmusk #Alaska pic.twitter.com/JHgPfgQSdx