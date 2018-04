Estudiantes condicionan el diálogo en Nicaragua

Los estudiantes nicaragüenses exigieron la conformación de una comisión internacional para investigar y castigar a los responsables de los 43 muertos, que dejaron las protestas contra el Gobierno la última semana, como condición para iniciar un diálogo, informaron sus representantes.

Los jóvenes proponen que la comisión esté integrada por representantes del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas (ONU).

Los universitarios rechazan que los crímenes sean investigados por “la mal llamada Comisión de la Verdad” que el Parlamento, controlado por el oficialismo sandinista, anunció que formaría con personas notables.

Las manifestaciones antigubernamentales que se iniciaron el pasado 18 de abril contra un paquete de reformas al seguro social dejaron 43 muertos y 500 heridos en el país.

Las protestas continuaron pese a la decisión del Gobierno de derogar dichas reformas el pasado 22 de abril, tras el repudio nacional a la represión oficial.

En su pronunciamiento, los estudiantes, que encabezaron las protestas, exigieron “la destitución de los mandos de la Policía involucrados en los actos de represión”.

El gobierno de Daniel Ortega anunció el 21 de abril la disposición de iniciar un diálogo con la mediación de la jerarquía católica para buscar una salida a la crisis, pero aún no se ha definido fecha ni agenda.

La iglesia da un mes de plazo

La Iglesia católica ayer convocó a sus feligreses a una misa masiva para pedir paz y que se haga justicia. También, dio el plazo de un mes para llegar a un acuerdo común.

Al cerrar esta manifestación, llena de rezos, cánticos y críticas al manejo de las recientes protestas, el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes dijo que la Iglesia católica pedirá al Gobierno discutir los problemas de “justicia y libertad” que plantean los nicaragüenses.

Brenes aclaró que la Conferencia Episcopal aceptó mediar en un diálogo propuesto por Ortega, pero “si vemos que no se dan esos pasos haríamos un alto y le diremos al pueblo de Dios que así no podemos seguir y que no se pudo”, enfatizó ante miles de nicaragüenses que pedían justicia. (I)