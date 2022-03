Estados Unidos sanciona a la élite rusa

Días después de que Rusia iniciara la invasión a Ucrania, la Casa Blanca informó este jueves 3 de marzo de 2022 nuevas sanciones para castigar, principalmente, a la oligarquía rusia. Un ejemplo es Alisehr Usmanov, considerado uno de los hombres más ricos de ese país y aliado cercano del presidente Vladimir Putin.

Al magnate se le bloquearon sus cuentas, al igual que los bienes lujosos que poseía en Alemania, como un super yate, un jet privado y un avión de personal de alta gama. Al igual que él, otros siete empresarios y millonarios rusos recibieron sanciones.

These individuals and their family members are cut off from the U.S. financial system, their assets in the U.S. are frozen, and their property will be blocked from use.