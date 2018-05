Escoceses piden en las calles un nuevo referéndum de independencia

Unas 35.000 personas de diferentes partes de Escocia, según informó la Policía, participaron el sábado 5 de nayo en una manifestación de carácter festivo por las calles de Glasgow para pedir la celebración de un segundo referéndum de independencia de Reino Unido.

La plataforma All Under One Banner, organizadora del evento, anticipó que esperaba doblar la participación del año pasado, cuando reunió a 20.000 manifestantes, después de los 8.000 concentrados en 2016.

Desde primeras horas de la mañana, por las calles de la capital financiera de Escocia se podía ver gente cargando banderas escocesas (una cruz blanca sobre fondo azul) hasta los diferentes puntos del recorrido y hombres vestidos con las tradicionales faldas escocesas.

En septiembre de 2014, Escocia celebró un referendo en el que el 55% de los votantes se decantó por mantenerse en Reino Unido, frente al 45% que apoyó la separación. (I)