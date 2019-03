Escándalo en Pakistán por conversión y matrimonio islámico de niñas hindúes

El supuesto secuestro, conversión al islam y casamiento de dos niñas hindúes ha provocado una tormenta en Pakistán, de mayoría musulmana, donde desde hace años se denuncian las conversiones forzosas de cientos de menores al año para casarlas, sin que se produzcan cambios legislativos para evitarlas.

El secuestro de Raveena, de 15 años, y de Reena, de 13, fue recibido con indiferencia por las autoridades hasta que un vídeo del padre pidiendo ayuda este fin de semana se hizo viral en las redes sociales y provocó que el primer ministro paquistaní, Imran Khan, reclamase que las dos niñas fuesen rescatadas.

Horas después del llamamiento de Khan, la Policía arrestó la noche del domingo 24 de marzo a siete personas relacionadas con los hechos por secuestro y casamiento de menores, entre ellos el clérigo que las convirtió, mientras investigan lo que ocurrió.

Los hechos comenzaron el pasado miércoles cuando seis hombres armados entraron en la vivienda de la familia y se llevaron a las dos niñas a punta de pistola en el pueblo de Hafiz Suleman, en la provincia meridional de Sindh, donde vive la mayoría de los 4 millones de hindúes paquistaníes.

Un día después fueron convertidas al islam en un centro sufí de la zona y tras ello fueron casadas con dos de los secuestradores, contó un hermano de las niñas, Shaman Das, quien estuvo presente durante el secuestro.

"Mis dos hermanas fueron secuestradas y convertidas a la fuerza al islam. Queremos a nuestras niñas de vuelta a nuestra casa y a nuestra religión", dijo Das.

2 Minor girls Reena and Raveena, from Sindh Province of Pakistan were forcibly abducted, converted to muslim and forced to marry quite older muslim guys. 1/3 #HinduInPakistan #Forcedconversion pic.twitter.com/5mHUU0MvhG

A case was registered with police but police didn't take any action. Girls are only 12 and 14 years old. 2/3 #Forcedconversion #HinduInPakistan pic.twitter.com/pPH9PR43ne