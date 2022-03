Equipo periodístico británico recibió disparos por un grupo de reconocimiento ruso

El corresponsal jefe de la cadena británica Sky News, Stuart Ramsay, y el operador de cámara, Richie Mockler, recibieron disparos en sus chalecos antibalas y sobrevivieron. Esto ocurrió en una emboscada por un escuadrón de reconocimiento ruso mientras se dirigían en carro a la ciudad de Bucha, a 30 kilómetros de la capital de Ucrania, Kiev.

"La primera ronda rompió el parabrisas. El camarógrafo Richie Mockler se acurrucó en el espacio para los pies del pasajero delantero. Entonces estábamos bajo ataque completo", relató en una crónica en primera persona el corresponsal, publicada este viernes 4 de marzo del 2022.

Ramsay describió que, al principio, el equipo de Sky News pensó que se trataba de un error por parte del ejército ucraniano en un 'checkpoint', pero al comprobar que seguían disparando, pese a que gritaron a los atacantes que eran prensa, se dieron cuenta de que se encontraban en peligro.

"El productor Martin Vowles, que conducía, salió primero del auto, seguido rápidamente por Andrii Litvinenko, nuestro productor local, dejándonos a mí, a Richie y a mi productor Dominique Van Heerden adentro. Nos resguardamos en los espacios para los pies y en el asiento trasero", contó.

Tras unos instantes confusos, la productora de la cadena británica pudo salir del vehículo y se dirigió a una barrera de la autopista, donde se refugió por unos instantes mientras continuaban los disparos. El corresponsal jefe y el operador de cámara trataban de huir.

