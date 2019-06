Se normaliza el 77% de la demanda de energía en Argentina tras apagón

El secretario de Energía de Argentina, Gustavo Lopetegui, afirmó que el fallo en el sistema de transporte energético que provocó este domingo 16 de junio del 2019 el apagón total en el país no es algo "anormal", pero sí lo es la "cadena de acontecimientos posteriores" que provocaron la desconexión, lo que va a ser sometido a una profunda investigación.

En rueda de prensa, Lopetegui dijo que "en este instante no descartamos ninguna posibilidad. Pero diría que no creemos la del ciberataque. No está dentro de las alternativas primarias que se están considerando".

La autoridad recalcó que el sistema eléctrico argentino es "muy robusto" y abogó por guardar prudencia hasta que se pueda llegar hasta el final de la investigación, entender qué pasó y "sancionar a quienes hayan sido responsables".

Explicó que lo que se sabe es que a las 07:07 locales se produjo una falla en el sistema de transporte del litoral. "Fallas que ocurren con asiduidad tanto en el sistema argentino como en cualquier sistema de otro país. No es una falla anormal o extraordinaria".

Puntualizó que lo que sí es "algo anormal o extraordinario" y no debe suceder es la "cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total".

"Esta desconexión total se produce de manera automática; son las computadoras que rigen el sistema la que lo hacen cuando detectan desequilibrios que podrían causar un daño mayor, y en milisengundos se desconecta el sistema para protegerlo", señaló.

Dijo que no llegó ninguna alerta. "No hay posibilidad de que exista ninguna alerta. Porque es algo que el cerebro humano no podría detectar. No hay intervención humana", aseveró. Ahora ha entrado en análisis por parte de la empresas distribuidoras para saber qué ocurrió.

Los informes preliminares se realizarán durante las próximas 48 horas y el estudio completo se prevé demore entre una semana y 10 días.

A las 18:00 locales, la Secretaría de Energía del país informó que el 77% de la demanda total prevista en el país fue normalizado.

"A las 18:00 hs se encuentran normalizados aproximadamente 12.300 MW, cerca del 77% de la demanda total prevista en el país", señaló el comunicado.

La falla provocó la falta de energía en Argentina y Uruguay, algunas zonas de Brasil, además de algunas ciudades de Chile. (I)