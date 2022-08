En China empezaron a tomar pruebas covid-19 hasta a los mariscos

En la ciudad costera de Xiamen, China, autoridades ordenaron tanto que "los pescadores como sus capturas" se sometieran a pruebas de covid-19. En un video de redes sociales se ven cómo trabajadores de la salud usan hisopos para detectar el virus en pescados y cangrejos.

Así, nada ni nadie se escapa a la política "cero covid" en el país asiático, aunque esta acción ha generado críticas porque tampoco se considera que el virus haya llegado demasiado lejos.

Dese el inicio de la pandemia, China se ha basado en pruebas masivas, cuarentenas extensas y bloqueos para tener controlado el contagio. Por ello, ahora pescadores y sus productos son sometidos a las pruebas, aunque se considere un desperdicio de recursos.

Have you tested your goldfish for Covid yet?



Test your fish. Save lives.pic.twitter.com/rxkwyjjee9