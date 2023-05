Empresa japonesa crea el helado más caro del mundo

Cellato, marca japonesa, creó el que es considerad el helado más caro del mundo, que incluso recibió la certificación del récord Guiness.

Es que el precio de este helado asciende a los 873.400 yenes japoneses, es decir unos 6.300 dólares y todo debido a su composición.

El helado más caro del mundo se elabora con queso Parmigiano-Reggiano, pasta de sake kasu (restos de la producción de la bebida alcohólica sake) y, lo más importante, con trufa blanca y hoja de oro comestible.

"Nos llevó más de año y medio desarrollarlo, mucho ensayo y error para conseguir el sabor adecuado. Ganar el Guinness World Record ha justificado todos nuestros esfuerzos", afirmó un representante de la compañía.

La empresa tiene pensado lanzar otras opciones de helados que combinen ingredientes caros como champán o caviar.

New record: Most expensive ice cream - JP¥873,400 (£5,469; €6,211; $6,696) made by OMER in Japan.



The ice cream includes edible gold leaf, white truffle and natural cheeses ? pic.twitter.com/kaJOACEear