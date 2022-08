Embajador chino en la ONU, lamenta posición de Washington sobre Nancy Pelosi

El embajador chino ante las Naciones Unidas reiteró este martes 2 de agosto de 2022 que Taiwán es parte inalienable de su territorio y agregó que el principio de una sola China es "una línea roja" en las relaciones con otros países y no permite que nadie la cruce. "China se opone firmemente a cualquier movimiento separatista hacia la independencia de Taiwán y cualquier interferencia de fuerzas externas y no permite espacio en cualquier forma", dijo Zhang Jun, representante permanente de China ante la ONU.

En una conferencia de prensa en Nueva York, sobre el programa de trabajo del Consejo de Seguridad en su calidad de presidente, Zhang señaló que China ha dejado en claro repetidamente a los Estados Unidos, sus serias preocupaciones sobre la visita pendiente de Nancy Pelosi a Taiwán, así como la firme oposición de China a ella.

"Tal visita es aparentemente peligrosa y provocativa. Enviará una señal gravemente equivocada a los elementos separatistas que buscan la 'independencia de Taiwán', socavará el principio de una sola China, la soberanía y la integridad territorial, además de la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y la relación entre China y Estados Unidos", advirtió el diplomático.

Si Pelosi insiste en visitar Taiwán, China tomará medidas firmes y fuertes para salvaguardar su soberanía nacional e integridad territorial, y Estados Unidos tiene que soportar todas las graves consecuencias que surjan de ello" reiteró Zhang.

La cuestión de Taiwán tiene que ver con los intereses centrales de China y es el tema más importante y delicado en las relaciones entre China y Estados Unidos, señaló el enviado.

"Notamos que en su llamada telefónica del 28 de julio con el presidente Xi, el presidente Joe Biden reiteró que la política de una sola China de Estados Unidos no ha cambiado y no cambiará, y que Estados Unidos no apoya la 'independencia de Taiwán'", dijo.

"En los últimos años, debido a la influencia de algunas fuerzas externas, la situación en Taiwán ha cambiado para peor, y los elementos de la 'independencia de Taiwán' se están moviendo por el camino equivocado. Sin medidas de contención inmediatas contra ellos, la situación puede correr el riesgo de perder el control", dijo Zhang.

China ha asumido la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad durante agosto. Zhang enfatizó que China ha estado haciendo esfuerzos incansables para avanzar en la agenda de desarrollo de la ONU.