El vestido de la infidelidad que se agotó en China

La vida tiene estas curiosidades. Un alto ejecutivo de la firma china Huanqiu Contracting se hizo viral en las redes sociales por una infidelidad con una compañera de trabajo. Él perdió el empleo y es investigado por el comité de ética.

Mientras, ella se volvió famosa por el vestido que llevaba cuando fue pescada por el fotógrafo. La red social Weibo registró 17 millones de visitas a esa fotografía y muchos comentarios iban destinados al vestido. Les encantó.

La tienda Taobao, que vendía el vestido por internet en USD 85 fue la más beneficiada, ya que el primer día se vendieron 1.000 copias y al día siguiente 4.000 más.

Así, la moda, la tendencia y la infidelidad estuvieron en las primeras planas en las últimas horas en China. Ahora, inclusive, muchas personas compran el vestido para hacer parodias de esta situación.

This is the TikTok moment that led to the downfall of Chinese top official Hu Jiyong, after a video of a romantic Chengdu stroll with mistress Ms. Dong went completely viral. Posted by a street photographer, netizens soon recognized the married man. He was fired shortly after. pic.twitter.com/POlLhdachK