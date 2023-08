El último deseo: permiso para tener relaciones sexuales con su ex  

En la plataforma Reddit se generó una gran controversia cuando un usuario pidió un consejo: su esposa fue diagnosticada con una enfermedad terminal y su último deseo fue tener relaciones sexuales con su expareja.

Reddit es un sitio web donde los usuarios generan contenido esperando respuestas, votaciones, consejos y más. Por ello, esta persona acudió en búsqueda de alguna orientación. Dice que durante cuatro meses su esposa podrá caminar con normalidad, luego necesitará silla de ruedas y desde el octavo mes tendrá que permanecer en cama. No especificó la enfermedad.

“Hace poco me sentó y me dijo que una de las últimas cosas que quería hacer era tener relaciones sexuales con un ex. Por supuesto, me sorprendió y cuando le pregunté por qué diablos desea eso, básicamente, ella piensa que su amante es físicamente más compatible y satisfactorio. Ella me dio todo un monólogo sobre cómo el sexo a veces es solo físico y lo emocionalmente satisfactorio que es el sexo conmigo, pero fue horrible llegar a ese punto”, afirmó.

Él reconoció que se sentía traicionado tras esa confesión, pero que al mismo tiempo pensaba que era una obligación acceder a ello, ya que su esposa estaba muriendo. “Me duele mucho que el sexo con un ex aparentemente fuera tan bueno como para necesitar hacerlo una vez antes de morir. Odio esta situación y no estoy seguro de qué hacer”, finalizó.

Al final, las historias en esta red social tienen mucha imaginación, pero también sirven para poner sobre la mesa temas de debate. ¿Usted qué haría?