El ‘Señor Barriga’ hizo una triste confesión sobre el final de ‘El Chavo del 8’

‘El Chavo del 8’ es una de las series de televisión más recordadas a escala mundial, además del programa de comedia más importante de la televisión mexicana. Sus personajes, aunque polémicos, se impregnaron en la mente y corazón de los fanáticos y son bien recordados a pesar de los años.

Fue esa misma fama la que los motivó a continuar con los personajes fuera de la pantalla una vez que la serie tuvo su final. Pero no todo fue risas, como se creía. Edgar Vivar, quien interpretó al Señor Barriga y a Ñoño en la serie, hizo una triste revelación sobre el fin del programa.

“Ni muchas gracias (me dijeron). Yo me vine a enterar por el periódico, te lo juro. A mí no me avisaron", contó en entrevista con Darío Ripoll para su canal de YouTube 'Acapulco en la azotea'. Así declaró que Televisa no dijo ni una sola palabra sobre el fin del programa era visto cada semana por 350 millones de personas.

En ese diálogo, Vivar también explicó que tuvo que llamar a Roberto Gómez Bolaños para conocer lo que sucedía. El productor le explicó que Televisa tenía el proyecto de transformar el Canal de las Estrellas en el Canal de las Telenovelas.

"No funcionó y pronto regresaron al formato que conocemos todavía, pero fue el Canal de las Telenovelas", recordó.

Luego trataron de retomar el programa, pero Gómez Bolaños no lo permitió y prefirió poner fin al proyecto que, en su mejor momento, era visto cada semana por más de 350 millones de personas en gran parte del continente americano.

"Roberto me dijo algo que en mí pesó mucho: ‘necesitamos vacaciones’ y yo le dije 'tienes toda la razón'".