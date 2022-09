El papa Francisco no visitará Rusia ni Ucrania

El papa Francisco no podrá cumplir con su visita a Ucrania ni a Rusia, pues su rodilla no le permitirá hacerlo y tras recibir una orden de su médico quien le prescribió reposo y le dijo que no podría viajar de nuevo hasta después de un encuentro de líderes religiosos que se celebrará en Kazajistán entre el 13 y el 15 de septiembre.

“Ahora no puedo ir (a Rusia ni a Ucrania) porque después del viaje a Canadá ha habido un pequeño contratiempo con la recuperación de la rodilla y el médico lo ha prohibido, diciendo ‘antes de Kazajistán no puede viajar’”, dijo Francisco.

El objetivo del papa Francisco era fomentar el diálogo entre las dos naciones que están implicadas en un conflicto bélico que ha causado pérdidas humanas y la migración de millones de personas que escapan de la guerra.

“He estado manteniendo el contacto por teléfono (...) Entre todos, se podría hacer algo. Estoy siguiendo (la situación) con mi dolor y mis oraciones. Pero la situación es realmente trágica”, dijo. “Siempre creo que dialogando se avanza”, apuntó el papa Francisco.

