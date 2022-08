El Papa Francisco no descarta la posibilidad de renunciar

El Papa Francisco aseguró que no descarta la probabilidad de renunciar al pontificado. El anuncio lo hizo en una entrevista durante el vuelo de regreso a Roma desde Canadá. Comentó que no ha tenido ganas de pensar en esa opción, sin embargo, no descarta el hecho de que lo piense en un futuro.

Además, consideró que por su edad y limitaciones debe reservarse un poco o, por el contrario, pensar en la alternativa de dar un paso al lado.

Aseguró que de suceder esto no sería una catástrofe, que cambiar de papa no es un problema.

Se conoce que el Papa Francisco, con sus 85 años, presenta problemas de salud y en especial se le ha dificultado movilizarse, es así que los inconvenientes con su rodilla provocaron que se cancele su viaje a África. Además, en Canadá no pudo llevar a cabo una misa ya que le fue imposible mantenerse de pie el tiempo necesario.

Respecto a esto el Papa informó que se puede operar pero que los médicos advierten que el problema es la anestesia que se necesita para este tipo de operaciones.

Aun así el Papa piensa en seguir con vistas a algunos lugares más como Ucrania.